Liinibussidele paigaldatakse teeseisu mõõtvad andurid

Maanteeameti teehoiudirektor peadirektori ülesannetes Raido Randmaa ütles, et esimene andur paigaldati pilootprojektina neli aastat tagasi ning nüüd liigub iga päev teedel seitse vastavate mõõteseadmetega varustatud bussi. "Viimaste aastate talved on olnud väga keerulised just ilmaolude tõttu, kus temperatuur kõigub 0 kraadi ümber ning teeolud on väga muutlikud. Seda muutust oleme saanud jälgida teeilmajaamade ja -kaamerate kaudu, ent neid on riigiteedel siiski vaid piiratud hulk," selgitas ta. "Liikuvate sõiduvahenditega kogutud info on osutunud talviste hooldeotsuste tegemisel ja seeläbi ohutuse suurendamisel väga kasulikuks, mistõttu paigaldame selleks talveks andurid veel kolmele bussile."