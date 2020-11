Ühel soojal novembriõhtul kogunes Sagadi mõisa kümneid inimesi, kes on seotud Põhja-Eesti kohaliku toiduga, et esmalt aru pidada ja siis pidulauas selle maitsetest mõnu tunda.

Põhja-Eesti kohaliku toidu projekti vedas eest mitu LEADER-tegevusgruppi, põhiline oli Arenduskoda MTÜ. Arenduskoja juhatuse esimees, kauane Kuusalu vallavanem ja uuest aastast loodava põllumajandus- ja toiduameti etteotsa asuv Urmas Kirtsi arutles, mis on see, mis inimesele tegelikult heameelt valmistab. “Hea toit ja mõnus seltskond. Ning et see toit oleks omapärane,” pakkus ta ise vastuseks.