Eliise ja Ege-Ly muutsid suurelt väikemaarjalastest kaaslaste koolielu

Seitsmendik Eliise Joonas on spordihuviline neiu, ei möödu päevagi, mil ta trenni ei teeks. Muidugi on Eliise märganud, et mitte kõik noored pole liikumisega sinasõbrad. Nii ütleb statistika ja see on probleemiks Väike-Maarjas, Eestis ja maailmas. Tal tekkis mõte.