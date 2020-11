Seitsmes meesansamblite laulupäev toimub Aseris

“Loosisime nende vahel, kes veel korraldanud ei ole, ning seekord saime korraldamisõiguse. Üritus oli plaanis aprillis, aga koroonaviiruse tõttu lükkus see sügisesse. Loodame väga, et saame selle siiski ära pidada,” rääkis Viru-Nigula rahvamaja kunstiline juht Ervin Lember. “Kaks ansamblit on ära öelnud ja kuulsin, et ühel 80-aastasel lauljal keelasid lapselapsed laulmas käimise ära.”