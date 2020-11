Terviseamet soovitab huviringe piirata

“Täna saame tõdeda, et Eestis on SARS-CoV-2 püsiv riigisisene levik, mis on jõudnud ka koolidesse ja huviringidesse,” ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kelle sõnul tuleb üldhariduse jätkuva toimimise eesmärgil alustada sellest, et suuremat nakkuselevikut soodustav huvitegevus, nagu näiteks koori- ja orkestriproovid, tuleks järgnevaks kolmeks nädalaks pausile panna.