Spordisõbrad võivad jõulude eel maiustada korvpalliga

Keio Kuhi lausus, et praegu ollakse harjutud olukorraga, et seni, kuni pole uut infot, tuleb elada nende teadmistega, mis on. “Loomulikult oleme kuulanud mõtteid piirangutest ja jälgisin ka viimast valitsuse pressikonverentsi teadmisega, et võibolla tuleb sealt mingisugune piirang. Õnneks seda ei tulnud,” rääkis ta. “Arvan, et see on meie, sealhulgas Rakvere Tarva tubli töö, et [spordivõistluste korraldamisel kehtestatud] piirangutest on kinni peetud. Pealtvaatajad on vastutustundlikud – järgivad ennetusmeetmeid, kannavad maske ja desinfitseerivad käsi. Samamoodi käitudes saame loodetavasti need mängud ära mängida.”