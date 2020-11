Ants Ossip, et saanud pidulikul sündmusel ise osaleda, kuna toibub raskest seljaoperatsioonist. "Lugesin ise ka alles," rääkis kodusel ravil viibiv mees ja lisas, et ei osanud küll tunnustust oodata. "Aga niisuguseid asju ei oskagi kunagi oodata. Teed nagu igapäevast tööd ja südamega oled selle kalla. Püüad seda Eesti asja ajada, et oleks meil kõigil parem elu. Eks selle nimel on saanud rügada," kõneles Ants Ossip.