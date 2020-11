"Selge" aitab muuta suhteid alkoholiga

Programm, mille leiab veebiaadressilt selge.alkoinfo.ee, on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). See on "Take Care of You" nime all kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias.