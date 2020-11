Haljala vallas algas kaasava eelarve hääletus

Kaasava eelarve taotluste menetlemise komisjoni otsusega esitati rahvahääletusele kolm ettepanekut. Haljala-Tatruse terviseraja discgolfi rajad, Karepa kandi külade mõtiskluspaikade võrgustiku rajamine ja liikluskiiruse mõõdikute paigaldamine Võsule. Viimase puhul otsustas komisjon ettepaneku suunata rahvahääletusele osaliselt. Ettepanekust võeti välja turvakaamerate paigaldamine, kuna see on otseselt kohaliku omavalitsuse ülesanne.

Kaasava eelarve mõte on teha investeeringuid objektidesse või üritustesse, millel on avalik huvi kogu valla rahva jaoks. Samuti ei mahtunud hääletusele ideed, mis on tegelikult juba niigi otseselt omavalitsuse ülesannete hulka kuuluvad. Hääletuselt jäid välja Haljala aleviku keskuse roheala korrastamine, Haljala kalmistu peavärava ehitus ning Tahmaküla palliplatsile korrastamine.