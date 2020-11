Miniralli – kas rallispordi tulevik?

Ühtede arvates on miniralli hea vaheldus pikkadele võistlustele, kuid tiitleid antagu välja ikka klassikalises formaadis võistluste põhjal. Teised aga leidsid, et miniralli kõlbaks ka vähemalt Eesti meistrivõistluste täisväärtuslikuks etapiks. Seda eriti noori ja algajaid silmas pidades – minirallist osavõtt on tavalisel rallil osalemisega võrreldes odavam, samuti on see algajale autosportlasele ja tema tehnikale vähem kurnav.