Metsavend Ruuben Lambur tähistab oma sünnipäeva kaks korda aastas

Laupäeval kogunesid Sõmeru keskusehoones Ruuben Lamburi lähedased, sõbrad, võitluskaaslased ja mitme auväärse organisatsiooni esindajad. Ruubenil täitus 13. novembril 95 eluaastat, kuid mitu inimest olid üllatunud, sest teadsid, et mehel on kevadel sünnipäev.

“Sünnipäevaga on palju segadusi olnud ja mind on kunagi koguni mitu aastat vanemaks tehtud, et saaks suurema paragrahvi alla panna. Alaealine olin alles,” rääkis Ruuben, kuidas talle metsavendluse eest vangistuseks maksi­mum­aeg saadi määrata. Kevadel, 13. märtsil, tähistas ta oma sünnipäeva pereringis. Ruubeni tütar Meret rääkis, et kuskilt kirikuraamatust tuli õige sünnipäev välja.