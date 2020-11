Tabeliseis on praegu küll natuke ebaülevaatlik, kuivõrd mängitud on eri arv partiisid. Kui juhtgruppi kuulujatel on selja taga kuus vooru, siis nelja ja poole punktiga neljandal kohal paiknev Boris Nossov on jõudnud näiteks mängida juba kaheksa partiid.