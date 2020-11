Rakvere linnaliinibusside esiuksed suletakse

Esiukse sulgemisel sisenevad ja väljuvad kõik reisijad bussi tagumise ukse kaudu. Reisijad, kellel ei ole ühiskaarti, kuupiletit või tasutasõidu õigust, peavad ostma pileti bussis bussijuhi käest. Rakvere linnavalitsuse linnavaraspetsialist Mati Jõgi rääkis, et neid sõitjaid on väga väheseks jäänud, kes peavad juhi käest üksikpileti ostma, ja soovitas sagedastel sõitjatel ühiskaart soetada.

Ühtlasi toonitas Jõgi, et bussis peab kindlasti maski kandma ning bussijuhid hoolitsevad lõpppeatustes bussi õhutamise eest. "Valitsuse suunis on selline ja mask kaitseb nii reisijaid endid kui ka bussijuhti," rõhutas Jõgi, kes on märganud, et maski kantakse paraku vähe. "Kuigi kedagi ei saa maski puudumise eest karistada, tuleks mõelda, et ruum on väike ja teatud kellaaegadel võib olla palju inimesi koos," selgitas linnavalitsuse ametnik.