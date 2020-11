Lääne-Virumaale lisandus kaks uut positiivset testitulemust

Lääne-Virumaa kaks nakkusjuhtu on välja selgitamisel. Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest kaheksa puhul sai inimene viiruse pereliikmelt ja kahe puhul töökohast. Ühel juhul saadi nakkus koolist. Ühel juhul nakatuti vanglas, ühel juhul huvitegevuse käigus ning ühel juhul kaitseväes. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Terviseameti ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Lasteaiakolletest üks on Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru vangla koldes on 233 inimest, Narva jäähokikoldes 76.