Maxima kauplustes saab täita laste jõulusoove

Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli Padar paneb inimestele südamele, et kingisoovi puult võttes ostja kingi kas kohe või järgmise poeskäiguga soetaks ning kaupluse infoletti antaks. "Nii saame olla kindlad, et kõik kingid – olgu selleks mõni mänguasi, arendav mäng, koolitarve või ka soe riideese – kenasti jõuludeks lasteni jõuavad," lisas ta.