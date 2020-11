Toidupanga talvised toidukogumispäevad tulevad taas

Toidupanga juht Piet Boerefijn selgitas: "Kui veel aasta alguses toetasime iganädalase toiduabiga Eestis umbes 8600 toimetulekuraskustes inimest, siis tänaseks on see number juba üle 15 000 ja kasvab veelgi. Toiduabivajadus on suur. Toidupankade toidukäive on küll ka kasvanud, aga seda peamiselt "kõlblik kuni" tüüpi ehk piima- ja lihatoodete ning puu- ja juurviljade võrra, sest suurenenud on niinimetatud kauplustest päästetud toidu kogused. Tunneme puudust kauem säilivast toidust ja loodame selles ka toidukogumispäevade abile."