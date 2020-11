Raamatusse tilguvad naabrite pisarad

Eesti 2020. aasta kirjanik Susan Luitsalu, romaani “Ka naabrid nutavad” ja mitme teise menuka raamatu autor, andis alustuseks vastuse kõige põletavamale küsimusele. Nimelt lubas ta teda kannatlikult oodanud Lääne-Virumaa kirjandussõprade suureks rahuloluks, et naabrite suhteid ja sisemisi sasipuntraid jälgiv teos saab peagi järje.

“Ma eksisin ära!” vabandas kirjanik pooletunnist viivitust ja rääkis, et temaga kipub peaaegu alati midagi juhtuma, kui on tarvis jõuda kohale kindlaks kellaajaks. “Tuttavatele ütlen ma tavaliselt, et hilinesin, sest ei tahtnud tulla,” mainis ta teostest tuttava mustja huumoriga.