Jahimehed ajavad kurikuulsa soekarja jälgi

Haljala kandis liikuv koeri ründav hundikari on umbes kolme-neljapealine. Foto on illustratiivne. FOTO: Michal Frdas Martinek

Sel sügisel on palju juttu olnud hundirünnakutest Haljala kandis, kus võsavillemid on koeri koduhoovidest ära viinud. Keskkonnaamet väljastas novembris varasemate aastatega võrreldes oluliselt rohkem hundiküttimise lube, kolm looma on juba tabatud.