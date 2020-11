Kaitsemaski kandmine on noorte seas üllatavalt populaarne

Rakveres Kroonikeskuses olid kenasti maskid ees Ida-Virumaalt Alutaguse vallast pärit Andrusel ja tema tütrel Liisil. Sissejuhatava jutu, et maski kandmine ei ole kohustuslik, vaid soovituslik, katkestas Andrus: “Rangelt soovituslik, see tähendab kohustuslik.” Mees selgitas, et ei kanna kaitsemaski mitte naabermaakonnas leviva viiruse pärast. Sealsetes kaubanduskeskustes ta ei käivatki, sest tõmbekeskus on tema jaoks Rakvere. Aga mask on Andruse sõnul vajalik, et viirust mitte väiksesse kodukülla viia. Küsimusele, kas maskide soetamine pani pere eelarvele paraja põntsu, vastas mees eitavalt. “Tervise arvelt ma eelarvet ei tee,” rõhutas ta. Mehe hinnangul kandis Kroonikeskuses maske alla poole külastajatest.