Maskikandmine pöördub pahatihti palaganiks

Selleks et spordivõistlused üleüldse toimuda saaksid, on spordialaliidud (koostöös terviseametnikega) kehtestanud kummalisi või vähem kummalisi reegleid. Korvpalli Euroliigas mängitakse näiteks Venemaal publiku ees, Euroopas ilma publikuta ja mõned mängud jäetakse üldse ära, kuid meeskonnad on ühed ja samad ning reisivad mööda Euroopat ringi.