Käsmus asuti parklat laiendama

Käsmu külavanema Eduard Vainu sõnul on parkla laiendamise eesmärgiks busse küla lõpust eemale hoida. "Meil on turistirohketel perioodidel olnud palju olukordi, kus buss sõidab küla lõppu ja peab siis 800 meetrit tagurdama, sest parklad on täis," kõneles Vainu.