Uus hoone päästab Rakvere

Linn näeb järjest parem välja – elanikud on pühendunult oma kodusid ja ettevõtteid korrastanud. Abi on olnud ka riigi pakutavatest meetmetest: Rakverel on hea võimalus olla esimene Eesti linn, kus kõik kortermajad on tänapäevaselt uuendatud. Tubli on olnud ka linnavalitsus, kes on korrastanud ja uuendanud meditsiini- ja haridusasutused, kultuuriasutused, teatrikompleksi jne. Peaaegu kogu kesklinn on saanud tänapäevase ja huvitava väljanägemise, milles on oma osa ka ettevõtjatel, kelle rajatud vaba aja sisustamise, puhkamise ja sportimise võimalused on maailmatasemel, mida näitab ka kasvav turistide arv ja nende arvamus meie linnast. Kindlasti saab seda positiivset nimekirja pikalt jätkata.