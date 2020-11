Paneme nurgakivi ühtsele e-ehitussektorile

Läinud aastal andis ehitussektor tööd ligi 60 000 inimesele. Meil on silmapaistvaid arhitekte, insenere ja ehitusettevõtjaid, tänu kellele näeme aina rohkem kvaliteetseid ja energiasäästlikke hooneid ning tänapäevast taristut. Siiski on Eesti ehitussektori tööviljakus aga võrreldes Euroopa Liidu keskmisega kaks korda madalam ning kogu maailmas valitseb probleem, et ehituse vallas on tootlikkuse kasv väiksem kui teistel elualadel, näiteks põllumajanduses, tööstuses ja kaubanduses.