Robert Viiber: "See on meile kui kolmas hooaja algus"

23-aastane Viiber lausus, et vaid poolteist nädalat enne meistrisarja mängudega jätkamist pallitreeningutele naasmine oli keerukas. "Aga eks see on enamustel tiimidel sama," lisas ta. "Ainult rikkamad klubid käisid teistes naaberriikides trenne tegemas ja neile ei ole see koroonapaus erilist jälge jätnud."