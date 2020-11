Mitte et see otstarbekas oleks – fotograafidel või valvetoimetajal läheb neid teinekord ööselgi vaja –, aga sellised on ametiautode kasutamise reeglid. Oma lapsi viivad kooli-lasteaeda meie ajakirjanikud isiklike autodega, kuigi ebakorrapärase tööaja tõttu näib see võimatu missioonina.

Kuus last on tubli saavutus, aga see ei ole õigustus. Haridusminister Mailis Reps nimelt põhjendab, et temal on “otstarbekas” sõidutada oma suurperet riigi auto ja riigipalgalise autojuhiga. Juriidiliselt olevat ka kõik korrektne – erisoodustusmaks olevat tasutud (tegelikult tähendab see riigi raha ühest taskust teise tõstmist). Minu arust pole meil lasterikastele peredele veel eraldi seadusi ega eetikareegleid kehtestatud. Ega ka riigiametnike jaoks.