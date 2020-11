Rakvere Vallimäe vabaõhukeskus tulistas 16 kultuuripauku

Rakvere kultuurimaja turundusspetsialist Gunnar Viese ütles, et inimestele Rakvere Vallimäe vabaõhukompleks meeldib. “Praegu on Rakvere Vallimäel vaatamiseks üleval hologramm. Hetkel on esimene avalik broneering planeeritud maikuusse, aga kuna midagi pole lepinguga kinnitatud, ei saa rohkem kommenteerida,” rääkis Viese.