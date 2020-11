Ajateenijad püsivad väeosades kuu lõpuni

“Erinevate isikute gruppide vahel kontaktide vähendamine on üks olulisemaid meetmeid, kuidas viiruse levikut tõkestada. Koroonaviiruse levik Eestis on viimastel nädalatel suurenenud ning väljalubade peatamine on vajalik eelkõige sõdurite ja nende sugulaste kaitseks,” ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.