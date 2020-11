Lift tõuseb kõrgustesse vanas keedutõrres

Moe muuseumi ja külastuskeskuse juhataja Kertu Karus rääkis, et suur osa ekspositsioonist on vanast, 18. sajandil ehitatud väikesest viinaköögi hoonest kolitud kõrval asuvasse kunagise õllevabriku ruumidesse. “Vana maja on pisike ja suurema grupiga oli seal ikka väga keeruline olla,” ütles Karus.