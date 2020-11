Advendiaeg tuleb täis valgust

Rakvere linnavalitsuse üleskutsele leida jõulupuu, mis kaunistaks tänavu Keskväljakut, laekus kaks pakkumist: üks Eismalt, teine Tamsalust. “Üks on ilusam kui teine, aga kumbagi ei ole võimalik transportida,” nentis Rakvere linnametsnik Taavi Saar, selgitades, et kuused asuvad kohas, kuhu ei saa tehnikaga ligi, ning üks kaunitest puudest on ka väga ilusa suure laia võra ja jämedate okstega ehk teda ei õnnestu teise kohta sõidutada.

“Aga mul on valmis vaadatud veel mõned variandid, hiljemalt reedeks tuleb otsustada, milline võtta,” rääkis Saar. Kandidaatpuud asuvad üle Lääne-Virumaa, mõnedel neist on Saar silma peal hoidnud juba mitu aastat. “Sobilik puu ei tohi olla liiga vana, hea, kui on 30–50-aastane. Kui puu võra on liiga lai, jäme ja raske, on oksi keeruline kinni siduda. Oksad peaksid olema pehmemad ja peenemad, võra ühtlane ja kohev,” selgitas Saar. “Eks kõige ilusamad puud jäävad ikka metsa.”