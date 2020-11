Varas virutas naiselt hinnalise kuldketi ja telefoni

Kus täpselt vargus toimus, on praegu veel ebaselge. "Kannatanu oli bussiga teel Rakverest Tallinnasse ning seal omakorda linnaliinibussiga reisisadamasse. Sadamasse jõudnuna avastas naine, et tema käekotti on terava esemega kahjustatud ning võetud sealt telefon ja kuldkett," selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak.