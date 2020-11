Tapa Eha tänavale künnist ei tule

Tapa vallavalitsuse teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus põhjendas ettepaneku tagasilükkamist asjaoluga, et Eha tänav on liiklemiseks ohutu ja täiendavaid takistusi pole otstarbekas tänavale paigaldada. "Eha tänav on hiljuti rekonstrueeritud, seal on korralikud kõnniteed ja valgustus," ütles ta. "Lisaks on tänaval kehtestatud kiirusepiirang 30 km/h. "Sellest lähtuvalt leidis vallavalitsus, et künniseid sinna vaja pole."