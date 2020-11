Kaks aastat tagasi ostis Kunda sadama ära Baltic Maritime Logistics Group AS ja asutas Lääne-Virumaa mereväravas toimetamiseks omaette firma Kunda Sadam AS. Ettevõtte juhatuse liikme Daimar Truija sõnul on aeg kulunud toimekalt, kaheks aastaks tehtud plaanid on õnnestunud ellu viia.