Lähipäevad toovad väga kehvad teeolud

Peale keskööd on oodata lörtsi, mis muudab teed ettearvamatult libedaks.

Teekatted põhi- ja tugimaanteedel on märjad, niisked, paiguti kuivad. Temperatuur on plusspoolel. Jätkuvalt tugeva tuule tõttu on teedele langenud puid ja murdunud oksi.