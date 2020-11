Kui tundi ei saa: Tamsalu gümnaasiumis on kahe suurpere lapsed kodus eneseisolatsioonis. Kool püüab leida neile arvutid, et nad saaksid 100 protsenti õppetöös osaleda. FOTO: Vladislav Musakko

Koroonaviiruse levikuga seotu on koolide jaoks paberil läbi mängitud. Päriselu, see, millega tuleb rinda pista, kui õpilased jäävad distantsõppele, on hoopis midagi muud. Vaja on lahendusi, mis õppekvaliteeti ei langeta.