Võrkpallinoored selgitavad Rakveres Eesti karikavõitja

Treener Mati Meriranna juhendamisel mängiv rakverlaste esindus on 15-16-aastastest palluritest koosnevate võistkondade hulgas üks nooremaid, sest nende mängijate vanus jääb valdavalt 15 eluaasta kanti. "See, et jõudsime kuue tugevama hulka, on juba iseenesest väga hea tulemus," märkis teenekas juhendaja.