Ülle Lichtfeldt annetab Rakvere jõulukuuse eest saadava raha LGBT+ filmifestivalile

Abikaasad Lichtfeldt ja Saar rääkisid, et Rakvere linnalt kuuse eest saadava raha kavatsevad nad annetada. "Otsustasime pereringis, et annetame selle summa LGBT+ filmifestivalile Festheart ja Rakvere Kolmainu kogudusele, mille eesotsas on praost Tauno Toompuu," ütles näitlejanna Ülle Lichtfeldt. "Nemad on inimesed ja organisatsioonid, kes kannavad armastuse sõnumit."