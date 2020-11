Mäng elu ja surma peale – kuidas päästa kadunut?

See kõik pole mõeldud etteheite või süüdistusena, ma kirjeldan vaid üht osa mängust, mida ma nimetan bürokraatide mänguks elu ja surma peale. Eestis elavate inimeste elu ja surma peale.

Eesti tahtis nii väga astuda Euroopa Liitu. Sellega sai Eesti endale kohustuse täita ka Euroopa Liidu välja antud seaduseid ja määruseid. Kui lugeda rahulikult andmekaitse kohalt kuulsat GDPR-i määrust, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27.04.2016 "Isikuandmete kaitse üldmäärust nr 2016/679", seisab seal punktides 46 ja 47, et isikuandmeid saab töödelda andmesubjekti eluliste huvide tagamiseks ning võttes arvesse andmesubjekti mõistlikke ootusi. Andmeid sai jagada juba näiteks sügisest 2016, kui Eesti ametnikud oleksid pidanud selle määruse endale selgeks saama ja vastavad suunised ametitele, kaasa arvatud PPA-le edastama.

Tegelikult on üks võimalikest lahendusvariantidest see, et iga kord, kui sihtasutus Kadunud saabub otsingule, annab tegevjuht allkirja vormile, millega kinnitatakse sihtasutus selleks konkreetseks otsinguks PPA volitatud andmetöötlejaks – koos kaasneva vastutusega, mida mina tegevjuhina olen valmis võtma. Heitku mind vangitorni, kui ma saladuse avaldan, aga otsingul, ja eriti elupäästeotsingul, nagu oli Tapal 25. juulil, on meil vaja olla ühises infoväljas politseiga ja omada analüüsimiseks ning operatiivselt otsingupiirkonna planeerimiseks samu andmeid, mida politsei maksumaksja raha kasutades on hankinud.

Iga ametnik tunnistab ilmalikust seadusest ka kõrgemat seadust, kuna aktsepteerib igas lepingus sõnu force majore.

OPEROG-i otsingu käigus hangitud fotol kõnnib Mikhail 23. juuli hommikul Tapalt metsa seenele. Kahel järgmisel päeval helistab ta mitu korda oma abikaasale ja politseile, öeldes, et on eksinud ja ei oska välja tulla... Sihtasutuse juhina väidan, et Mikhaili kõne tehnilisi andmeid oli vaja jagada tema elu tagamiseks ning et antud juhul oli vaja võtta arvesse Mikhaili mõistlikke ootusi tema päästmiseks talle kogu riigis saadaoleva abi võimaldamisel...

23. novembril peaks toimuma uus arutelu PPA arendusosakonnal sihtasutusega side- ja teiste andmete jagamise kokkuleppimise üle.

Mõnikord öösel, kui ma ei maga ja vaatan taevas tähti, mõtlen, kas tõesti nad ei tea, et mängivad elu ja surma peale. Kas sel juhul saab inimene olla karjaseks, kes läheb kadunud lambukest otsima, et päästa kadunut?

Tulge meiega otsima. Võite ka teha nii, et hakkate sihtasutuse tegevuse toetajaks igakuise püsiannetusega. Et me jõuaksime elupäästeotsingutele veel kiiremini kohale. Koos aitame ja päästame!