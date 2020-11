Et teed on muutnud libedaks, palub politsei inimesi hoiduda jalgrattaga sõitmast. Kui see pole võimalik, siis tuleks jalgrattal kasutada talverehve. Samuti juhivad korravalvurid tähelepanu, et jalgrattal peavad olema ees ja taga tuled, mis pimedal ajal peavad kindlasti põlema.