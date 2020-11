Kurjategijad tegid tuntud lihatööstust matkides netti libalehe

Osaühingu Matsimoka üks omanikest Jan Inno rääkis, et eile teatasid libalehest kümmekond inimest. Inno sõnul on veidi muudetud äriühingu nime ehk sõnas Matsimoka on i-täht asendatud l-tähega. See näeb välja nagu suur i-täht. Kiiresti lugedes Inno sõnul vahet ei märka. Samuti on äriühingu õigelt kodulehelt kopeeritud pildid ja lisatud libalehele.

Libalehte kasutatakse inimestelt panga krediitkaarti andmete välja petmiseks ehk õngitsemiseks. Inno selgitas, et neil on üks mäng, mille auhinnaks on kaks kilogrammi suitsuliha. Kurjategijad seda kasutavadki, saates inimestele kirja, et võiduni on jäänud veel vaid üks samm ja vaja oleks võimaliku võitja krediitkaardi andmeid.

Inno andmetel pole keegi petukirjale veel vastanud. "Mõni kogemata võib õnge minna," lisas ta. Petmise vältimiseks saatis äriühing Facebookile kirja, kus paluti libaleht kustutada. Paraku aga tuli vastuseks, et kõik on korras. Inno sõnul ilmselt kõiki taotlusi ei suuda Facebooki töötajad üle vaadata ja seepärast on see töö antud robotile, mis mingite algoritmide järgi postitust hindab ja kui seal otseseid roppusi ei ole, siis ei saagi robot aru, et midagi oleks valesti. Seepärast on äriühing palunud inimesi saata samuti Facebooki teate nimetatud libalehe kohta. Kui neid teateid on palju, siis võib see kaasa aidata kurjategijate loodud lehe kustutamisele. Samuti on äriühing teinud avalduse politseisse.