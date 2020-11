Nädala kaja: maskid ühendavad ja vastasseis lõhestab

Üldine pooldumine maski poolt ja vastu hakkab kandmise suunas kalduma, kuigi erandid tõusevad ikka esile. Paljudele inimestele mõjub hirmutavalt pigem mõte, et taas peab taanduma kodukooli ja -kontorisse. Oma kogemus näitab, et vähemalt maaliinibussiga sõites on inimesed pigem ettevaatavalt näod katnud.