Millal te viimati ärkasite kosunu ja värskena ega haaranud porisedes kohvitassi järele? Kui tunnete end pea iga päev väsinuna, on põhjust kahtlustada, et teid, nagu ka enam kui veerandit inimkonnast, painab mõni unehäire. Paljud ei teagi, et nende meeleolu ja üldise tervise määrab see sageli enesestmõistetav nauding, mille puudumine aga kibedalt tunda annab – uni.