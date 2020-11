Terviseamet soovitas Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal huvitegevuses pausi teha või kasutada selleks elektroonilisi kanaleid, sest kooris on inimesed tihedalt koos ja aerosoolid pääsevad laulmisel hooga välja.

Lääne-Virumaa dirigendid ja lauljad on üksmeelsed: kui lauldakse avaras hea ventilatsiooniga ruumis ning kantakse maske, pole põhjust koorilaulu kui hingepidet andvat tegevust Lääne-Virumaal pausile panna. Seda enam, et jõuluaega plaanitud kontsertide nimel on tehtud ja tehakse tööd kogu südamest.