Ratsu seljas linnast maale elama

Värskelt gümnaasiumi lõpetanud ratsasportlane Maian May Kesküll kolis varasügisel täiesti ootamatult Pariisi lähistele, et enda ratsutamisteadmisi järelkasvule edasi anda. Julge samm üllatas ta eakaaslasi, vanemaid ja ka teda ennast.

Esimest korda mainis Maian May juba viieaastaselt, et temast saab tulevikus ratsasportlane. “Mul pole õrna aimu ka, kust see teadmine tuli, et ma hakkan ratsutama. Aga paika see pidas,” rääkis neiu.