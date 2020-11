Väike-Maarja valla rahvamajade dekoraatori Mary Tammeti sõnul on Janek Pärna näol tegemist Simuna fotograafiga, kes oma lummavad kaadrid on kinni püüdnud just kodukoha ümbruses. “Talle meeldisid loodusfotod, mis on maalilikud, sellest ka näituse pealkiri “Elu on maal”.