Festival tuleb vanamuusika ja noorte lauljatega

Väike-Maarja muusikafestivali eestvedaja Marju Metsman viitas, et Väike-Maarja valla moto on “Vaimu ja väega!”. “Väike-Maarja muusikafestival on sündmus, mis tunneb kohalikku muusikalugu, ühendab seda eri sündmuste kaudu kogu Eestiga. Väike-Maarja muusikafestival on Pandivere kõrgustiku muusikaline märk, mis kannab ideed olla üllataja ja ühendaja meie kohalike tuntud muusikute läbi,” rääkis Marju Metsman.