Eile õhtuks oli planeeritud auhinnagala “Lääne-Virumaa aasta ettevõtlus 2020”. OG Elektra Tootmise uude logistikakeskusesse oli kutsutud maakonnas juba pikki aastaid tegutsenud ettevõtjaid, alles ettevõtlusega alustanud julgeid pealehakkajaid ja tublisid töötajaid, et neid tehtu eest tänada ja tunnustada. Paraku on tänavune aasta hoopis teistsugune, kui on olnud eelnevad, ja viiruse laialdase leviku tõttu jäi auhinnagala ära. See aga ei tähenda, et esile tõstmist väärivad ettevõtjad jäävad tunnustamata. Head ettevõtjad, teie panus maakonna arengusse on hindamatu!