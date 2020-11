Arenduskeskus toetab ettevõtlikkust alati

Arenduskeskuses toetame ettevõtlikkust alates lasteaiast kuni ettevõttes omanike põlvkondade vahetuseni. Uus projekt on Early Warning, mis aitab ettevõtetel ennast rasketel aegadel objektiivsemalt analüüsida. See on tugiteenus ettevõtetele ja Harjumaa pilootprojekt on seda juba tõestanud. Kuid programmi peab veel palju panustama, et tugi oleks nagu hea rätsepatöö. Teised Euroopa riigid on teenuse üles ehitanud vastavalt oma keskkonnale, meil tuleb sama tee läbi käia.