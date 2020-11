Läbi raskuste tähtede poole

Kahtlusteta iseloomustab peatselt lõppevat majandusaastat koroonakriis. See saabus just siis, kui majandus oli üldiselt väga heal järjel, peaaegu üle kuumenemas, ning üha sagedamini räägiti võimalikust krahhist. Kuid mitte keegi ei osanud arvata, et see krahh saabub just sellisel kujul – üleilmsete koroonapiirangutega.