Kümnendi jagu ilu Rakveres

Ettevõtte edu saladus seisneb pidevas progressis ning järk-järgult asuti salongi laiendama: alguses lisandus pisike kõrvalruum, siis juba pea kogu alumine korrus. “Meie eesmärk oli algusest peale uusi töökohti rajada ning seda me ka edukalt teinud oleme. Praegu toob ettevõte leiva lauale 12 inimesele, detsembris liitub meiega veel üks juuksur,” selgitas Kallaste. Marge Kallaste on iluteeninduses töötanud juba peaaegu 30 aastat ning lähitulevikus kääre põõsasse visata ei kavatse. “Ma ei nimeta ennast ettevõtte omanikuks, ma olen Belle Stuudio tegevjuht. Mulle meeldib jätkuvalt tööd ka klientidega teha,” ütles Kallaste, kes tunneb end stuudios kõige paremini juuksuriametis. Tema sõnul on just kliendid ettevõtte tugitala. “Nõnda väikeses linnas nagu Rakvere on äärmiselt oluline, et me tunneme oma klienti ja väärtustame teda. See eeldab lisaks kõrgele teenuse kvaliteedile pidevat suhtlust, klientidel on tunne, et nad on alati tagasi oodatud.”