Raul Ivanov, Flexa Eesti AS

Raul Ivanov on Flexa Eesti AS-i Viru-Nigula tehases töötanud peaaegu 23 aastat ja selle aja jooksul andnud oma panuse ettevõtte eri osakondades, kuid viimased kuus ja pool aastat on ta olnud ametis keskkonna- ja ohutusspetsialistina. Raul Ivanovi töövaldkond on väga vastutusrikas, ulatudes tööohutus- ja keskkonnaprobleemidega seonduvast töötajate igapäevase juhendamise ja jäätmemajanduse korraldamiseni.